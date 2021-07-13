Giresun'un doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı
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Giresun'un doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Giresun'un doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Giresun'un doğu ilçelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor.

Giresun'un doğu ilçelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun'un Görele, Eynesil, Çanakçı, Tirebolu, Doğankent, Güce, Espiye, Yağlıdere, Keşap ilçelerinde yarın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülen sağanak ve gök gürültülü sağanakların, yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Bu sebeple meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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