Giresun'un doğal güzellikleri ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
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Giresun'un doğal güzellikleri ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Normalleşme süreciyle birlikte doğa turizmi için Giresun'a ilk yerli turist kafilesi geldi.

Giresun'un doğal güzellikleri ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
29.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:36

Normalleşme süreciyle birlikte doğa turizmi için Giresun'a ilk yerli turist kafilesi geldi. Başta Kuzalan Şelalesi, Mavi Göl, Kümbet Yaylası ve birçok doğa harikası yerleri ziyaret eden turistler doğal güzelliklere hayran kaldılar.

Son yıllarda doğa turizmi konusunda yükselişini sürdüren Giresun, nomalleşme süreciyle birlikte ilk ziyaretçilerini ağırladı. Uzun süren sokağa çıkma kısıtlamaları ve karantina uygulamaları insanların tatil anlayışını değiştirmeye başladı. Alışılagelmiş tatil anlayışı yerini kalabalıklardan uzak, sosyal mesafenin ön plana çıktığı, doğayla iç içe vakit geçirme gibi etkinliklere bırakıyor.

Giresun'un son zamanlarda doğa turizmi konusunda yükselişini sürdürdüğünü ve korona virüs salgını sürecinde doğa turizmine ilginin arttığını belirten Tur Rehberi Hilmi Karadoğu "Pandeminin bize kattığı şeyler doğa turizmine ilginin çok yoğun olması ve doğayla daha çok iç içe vakit geçirmemiz gerektiğini anladık. Bu konuda da Giresun'un gerçekten müthiş çalışmaları var. Gerek yollar bakımından gerek tesisler bakımından gerek misafirlere olan ilgi ve alakalarından dolayı öncelikle Giresun Belediyesine ve bu işle uğraşan tüm insanlara teşekkür ederim. Bu çalışmalardan Kuzalan Şelalesi'e Giresun'dan yaklaşık 40 dakikalık bir yolculukla buraya geldik. Doğayla başbaşayız" dedi.

Manisa'dan gelen ve balayı tatili olarak doğa turunu tercih eden Damla Şahin, Giresun'un doğasına hayran kaldıklarını belirterek "Burayı çok güzel bulduk. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederiz. Pandemi sonrası yaptığımız en güzel şey diyebilirim. İnşallah devamı olur. Giresun'a ilk defa geliyorum hatta eşimle balayına geldik. 1 hafta önce evlendik. Çok güzel buldum burayı ve tekrar gelebilirim" diye konuştu.

Doğa turizmini herkese tavsiye eden Tolga Şahin ise "Eşimle yeni evlendik. Bu gezi bizim balayımız oldu. Doğal güzellik açısından güzel bir yer. Kuzalan Şelalesini gezdik, Mavi Göl'deyiz şu anda. Çok güzel bir yer herkesin gelmesini tavsiye ederim. Doğayı sevmek güzel, yeşili koruyalım" ifadelerini kullandı.

Karadeniz bölgesinde Giresun'un doğa turizmi açısından ilk tercih haline gelmeye başladığını belirten Hilmi Karadoğu "Son zamanlarda Giresun, Karadeniz bölgesinde en çok tercih edilen şehirlerden biri haline geldi. Özellikle doğal güzelliklerden bir tanesi olan Mavi Göl olsun, Kuzalan Şelalesi olsun Karandeniz'de Uzungöl'e ve Ayder'e nazaran gayet popüler bir hale gelmeye başladı. Açıkçası ilk tercih haline gelebileceğini de söyleyebiliriz. Gerçekten muazzam bir doğayı görmenizi şiddetle tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Doğal güzelliklere hayran kalan ziyaretçiler doğaya karşı bol bol hatıra fotoğrafı çektiler.

(İHA)

Kaynak: İHA

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