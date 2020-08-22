Giresun'un Dereli ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı
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Giresun'un Dereli ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı

Giresun'un Dereli ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Giresun'un Dereli ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı
22.08.2020 21:45 | Son Güncelleme: 22.08.2020 22:20

Giresun'un Dereli ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Etkili sağanak yüzünden ilçe merkezinden geçen dere taştı.

Taşkın dolayısıyla merkezdeki cadde ve sokaklar su altında kaldı, bazı araçlar sürüklendi.

Dereli-Giresun yolu da ulaşıma kapandı.

Kaynak: AA

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