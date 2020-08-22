Giresun'un Dereli ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı
Giresun'un Dereli ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı.
22.08.2020 21:45 | Son Güncelleme: 22.08.2020 22:20
Giresun'un Dereli ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı.
Etkili sağanak yüzünden ilçe merkezinden geçen dere taştı.
Taşkın dolayısıyla merkezdeki cadde ve sokaklar su altında kaldı, bazı araçlar sürüklendi.
Dereli-Giresun yolu da ulaşıma kapandı.
Kaynak: AA