Giresun'un Çavuşlu ekmeğine coğrafi işaret tescili
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Giresun'un Çavuşlu ekmeğine coğrafi işaret tescili

19.11.2020 15:39 | Son Güncelleme: 19.11.2020 15:42
Giresun'un Çavuşlu ekmeğine coğrafi işaret tescili

Giresun'un Görele ilçesi Çavuşlu beldesinde üretilen Çavuşlu ekmeği, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendi.

Giresun'un Görele ilçesi Çavuşlu beldesinde üretilen Çavuşlu ekmeği, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Müdürlük tarafından yürütülen ve DOKAP tarafından finanse edilen Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi çerçevesinde, Çavuşlu ekmeğinin Türk Patent ve Marka Kurumunun 16 Kasım 2020 tarih ve 89 sayılı Resmi Bülteni'nde tescil edildiği belirtildi.

Çavuşlu ekmeğinin ekmeklik buğday unu, su ve ekşi hamurun karıştırılarak yoğrulmasıyla yapılan ve fırından çıktıktan sonra üzerine bulamaç sürülen bir ekmek olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekmeğin üzerine sürülen bulamaç, ekmeğe parlak bir görünüm kazandırırken, üzerinde oluşturduğu tabaka ile de raf ömrünün uzamasına katkı sağlar. Çavuşlu ekmeğinin dış kabuğu sert ve üst kabuk kalınlığı 2-4 milimetre, taban kabuk kalınlığı 4-6 milimetre olup ağızda dağılan gevrek bir yapıdadır. Ekmeğin iç kısmı süngerimsi, pişkin ve gözeneklidir. Çavuşlu ekmeği, asitlik oranının yüksek olması nedeniyle oda şartlarında 7-10 gün kadar saklanabilir."

Açıklamada, coğrafi işaret tescilinin yapılmasıyla Çavuşlu ekmeğinin hak ettiği marka değerine kavuşmuş olacağına işaret edilerek, "Ayrıca il müdürlüğümüz tarafından proje kapsamında ilimize özgü Şebinkarahisar karadutu, Giresun simidi, Giresun fındık ezmeli kadayıf tatlısı ve Giresun ısırganı için coğrafi işaret almaya yönelik çalışmalar halen devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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