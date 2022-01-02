Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi - Haberler
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Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi

Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

ÇAMOLUK, GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışından dolayı tüm okullarda yarın yüz yüze eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, eğitim öğretime uzaktan eğitim sistemi üzerinden devam edileceği, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bir günlüğüne idari izinli sayılacakları kaydedildi.

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AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

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