Giresun'un Çamoluk ilçesinde eğitime kar engeli - Haberler
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Giresun'un Çamoluk ilçesinde eğitime kar engeli

Giresun'un Çamoluk ilçesinde eğitime kar engeli
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

ÇAMOLUK, GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Çamoluk Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riskinin ulaşımı tehlikeye sokacağından önleyici tedbir olarak yüz yüze eğitime yarın bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Eğitim öğretime uzaktan eğitim sistemi üzerinden devam edileceği aktarılan açıklamada, engelli ve hamile olan kamu çalışanlarının da yarın bir gün süre ile idari izinli sayılacakları kaydedildi.

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AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

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