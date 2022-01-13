Giresun'un Çamoluk ilçesinde eğitim kar nedeniyle eğitime ara verildi - Haberler
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Giresun'un Çamoluk ilçesinde eğitim kar nedeniyle eğitime ara verildi

Giresun'un Çamoluk ilçesinde eğitim kar nedeniyle eğitime ara verildi
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'un Çamoluk ilçesinde yüz yüze eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

ÇAMOLUK, GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesinde yüz yüze eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Çamoluk Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riskinin ulaşımı tehlikeye sokacağından önleyici tedbir olarak yüz yüze eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Eğitim öğretime uzaktan eğitim sistemi üzerinden devam edileceği aktarılan açıklamada, engelli ve hamile olan kamu çalışanlarının da yarın bir gün süreyle idari izinli sayılacakları kaydedildi.

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AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

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