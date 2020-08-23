Giresun'un bazı ilçelerinde su baskınları yaşandı
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Giresun'un bazı ilçelerinde su baskınları yaşandı

Giresun'un Doğankent ilçesinde yağış sonucu su baskınları meydana geldi.

Giresun'un bazı ilçelerinde su baskınları yaşandı
23.08.2020 00:05 | Son Güncelleme: 23.08.2020 00:08

Giresun'un Doğankent ilçesinde yağış sonucu su baskınları meydana geldi.

Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, ilçeye bağlı mahalle ve köylerde sağanak sonrası olumsuzluklar yaşandığını söyledi.

İlçe merkezinde su baskınları meydana geldiğini aktaran Özden, "Yaklaşık bir metre su yükseltisi var, her yer dolmuş durumda. Ekipler müdahale edemiyor, hiç kimse bir yere gidemiyor, yapabileceğimiz şu anda birşey yok." dedi.

Özden, mahallelerden ihbarlar aldıklarını ifade ederek, "Evlerin hasar gördüğü, heyelanların olduğu yönünde şikayetler geliyor. Vatandaşlarımıza sadece 'kendinizi sağlama alın ve bekleyin' diyoruz." ifadesini kullandı.

Dereli ilçesinde hasar oluştu

Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş ise Aksu Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezinde hasar oluştuğunu bildirdi.

Yeşilbaş, derenin taşması sonucu birçok ev ve iş yerini su bastığını ve araçların sürüklendiğini belirtti.

Yeşilbaş, gerek ilçe merkezi, gerekse köylerde oluşan hasarların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Duroğlu beldesinde su baskınları yaşandı

Merkeze bağlı Duroğlu Beldesi Belediye Başkanı Halil Çetin de beldede su baskınları ve heyelanlar meydana geldiğini ifade etti.

Çetin, yağış sonucu Aksu Deresi'nin debisinin yükseldiğini, beldenin Giresun ile Dereli ilçesine olan kara yolu ulaşımının sağlanamadığını aktardı.

Derenin taşması nedeniyle belde merkezinde bir çok ev ve iş yerini su bastığının da altını çizen Çetin, bir minibüsün de dere sularına kapıldığını dile getirdi.

Yağmurun etkisini kaybettiğini dile getiren Çetin, Aksu Deresi'nin debisinin düşmesini beklediklerini, belediye olarak ekiplerin mücadele çalışmalarını da sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Yağlıdere ilçesinde ise dere yatakları ve yakın yerlerde ikamet eden vatandaşlar güvenli alanlara alınıyor.

Giresun Valiliğinden uyarı

Giresun Valiliği, vatandaşların aşırı yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Giresun merkez ve ilçelerinde aşırı yağışların devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA

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