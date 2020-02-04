Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
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Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

04.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:50
Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

'un , ve Çamoluk ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Gece saatlerinden itibaren devam eden yağış sonucu üç ilçede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Şebinkarahisar'da kar nedeniyle yolda kalan tırlar iş makineleriyle kurtarıldı.

Karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy ve mahalle yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun ile Sivas arasında ulaşımın sağlandığı 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde de kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri, geçitteki buzlanma dolayısıyla sürücülere uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
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