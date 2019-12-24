Giresun'un 6 noktasında örtü yangını meydana geldi

24.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:43

Giresun'un 6 noktasında örtü yangınları meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar Giresun merkeze bağlı Seldeğirmeni, Gaziler mahallesi ve Sayca köyü ile Yağlıdere, Espiye, Piraziz, Eynesil, Keşap ilçeleri kırsalında şiddetli rüzgarlar örtü yangınlarına yol açtı. Merkeze bağlı mahallelerde yangınlar kontrol altına alınırken, ilçelerde oluşan yangınlar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA