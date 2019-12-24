Giresun'un 6 noktasında örtü yangını meydana geldi
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Giresun'un 6 noktasında örtü yangını meydana geldi

Giresun'un 6 noktasında örtü yangınları meydana geldi.

24.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:43
Giresun'un 6 noktasında örtü yangını meydana geldi

'un 6 noktasında örtü yangınları meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar Giresun merkeze bağlı Seldeğirmeni, Gaziler mahallesi ve Sayca köyü ile , , , Eynesil, Keşap ilçeleri kırsalında şiddetli rüzgarlar örtü yangınlarına yol açtı. Merkeze bağlı mahallelerde yangınlar kontrol altına alınırken, ilçelerde oluşan yangınlar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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