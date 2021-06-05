Giresun'u İç Anadolu'ya bağlayacak Dereli yolunda sona gelindi

Giresun'u ve Doğu Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan ana güzergahlardan biri olan Giresun-Dereli karayolu çalışmalarında sona gelindi.

Giresun'u ve Doğu Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan ana güzergahlardan biri olan Giresun-Dereli karayolu çalışmalarında sona gelindi. Tamamlandığında 8 km kısalacak olan 13 köprü ve 6 tünelin yer aldığı yol, yapılan çalışmalar ile daha güvenli hale gelecek.

Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinin yanı sıra Sivas'a ulaşımını sağlayan Giresun-Dereli yolunun tamamının yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Dereli ilçe Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, "Bu konuda Cumhurbaşkanımızın, Ulaştırma Bakanımızın talimatlarıyla özel bir takibi var. Gerçekten yetkililere ve ilgililere çok teşekkür ediyorum. Çalışmalar çok hızlandı. Vatandaşımızın da beklediği buydu. Dereli karayolu projesinde 13 köprü ve 6 tünelden oluşuyor. Yoldaki inşa edilen tünellerin toplam uzunluğu ise 5 kilometreyi buluyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda inşa edilen 6 tünelden 4'ü trafiğe açıldı, 13 köprünün ise 10'unun imalatı tamamlandı. Yolun Giresun merkez ile Ülper mevkisi arasındaki 6,5 kilometresi bölünmüş olarak inşa edilecek. Tamamlandığında Dereli ile Giresun arasındaki 32 kilometre olan mesafe 23-24 kilometreye düşecek. Dereli karayolundaki çok sayıda viraj da tünel ve köprülerle bertaraf edilerek ulaşım daha güvenli hale getirilecek. İnsanlarımızın artık 15-20 dakika içerisinde Giresun-Dereli arası yolculuk yapabilecek. Yolun şehir girişi bölümü ilçemizdeki işlerin tamamlanması yaklaşık 1,5 ay içerisinde bitebilir. Giresun-Dereli arasındaki yolun tamamı ise 2021 yılı içerisinde tamamlanır diye düşünüyoruz" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı