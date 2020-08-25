GİRESUN TİREBOLU SAHİLİ ODUN VE ÇÖPLERLE KAPLANDI- Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (5)Giresun'da etkili olan şiddetli sağanak sonrası taşan dereler, önüne kattığını denize sürükledi.

Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (5)

Giresun'da etkili olan şiddetli sağanak sonrası taşan dereler, önüne kattığını denize sürükledi. Tirebolu ilçesinde derelerin sürüklediği ağaç ve çöpler, deniz yüzeyinde birikti. Sahile gelen vatandaşlar, kışlık yakacağı için odunları toplamaya başladı. Vatandaşlar, denizden çıkardıkları odunları kamyonlarla evlerine götürdü. Yusuf Meşe adlı vatandaş, 'Derenin taşması sonucu odunlar ve ağaçlar, denize sürüklendi. Bizde kışlık yakacak için topluyoruz. Hem de denizi temizlemiş oluyoruzö dedi.

Kaynak: DHA