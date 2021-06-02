Giresun Ticaret Borsasında bu yılın ilk 5 ayında 2,5 milyar liranın üzerinde fındık işlem gördü
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Giresun Ticaret Borsasında bu yılın ilk 5 ayında 2,5 milyar liranın üzerinde fındık işlem gördü

Giresun Ticaret Borsasında bu yılın ilk 5 ayında 2,5 milyar liranın üzerinde fındık işlem gördü
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Ekonomi

Giresun Ticaret Borsasında (GTB) 2021 yılının ilk 5 aylık döneminde 2,5 milyar liranın üzerinde fındık ve fındık mamulleri işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasında (GTB) 2021 yılının ilk 5 aylık döneminde 2,5 milyar liranın üzerinde fındık ve fındık mamulleri işlem gördü.

Borsadan alınan bilgiye göre, 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında borsada, toplam 2 milyar 589 milyon 398 bin lira değerinde çeşitli ürün işlem gördü.

Ürünler arasında ilk sırada 2 milyar 535 milyon 517 bin 996 lira ile fındık ve fındık mamulleri, ikinci sırayı 48 milyon 35 bin 726 lira ile fındık yağı aldı.

Yaş çay yaprağı ise 688 bin 856 lirayla en fazla işlem gören ürünler arasında üçüncü oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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Giresun Ticaret Borsasında bu yılın ilk 5 ayında 2,5 milyar liranın üzerinde fındık işlem gördü - Haberler Ekonomi
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