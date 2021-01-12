Giresun Ticaret Borsası'nda geçen yıl 5,5 milyar liralık fındık ve fındık mamulleri işlem gördü
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Giresun Ticaret Borsası'nda geçen yıl 5,5 milyar liralık fındık ve fındık mamulleri işlem gördü

12.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:51
Giresun Ticaret Borsası'nda geçen yıl 5,5 milyar liralık fındık ve fındık mamulleri işlem gördü

Giresun Ticaret Borsası'nda (GTB), 2020 yılında 5,5 milyar liralık fındık ve fındık mamullerinin işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsası'nda (GTB), 2020 yılında 5,5 milyar liralık fındık ve fındık mamullerinin işlem gördüğü bildirildi.

Borsanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, geçen yıl borsada 5 milyar 650 milyon 772 bin lira değerinde çeşitli ürünlerin işlemlerinin gerçekleştiği belirtildi.

GTB'de işlem gören ürünlerde fındık ve fındık mamullerinin ilk sırada geldiği ifade edilen açıklamada, bu ürünlerin toplam değerinin 5 milyar 495 milyon 59 bin 559 lira olduğu aktarıldı.

Açıklamada, GTB'de, 112 milyon 470 bin 639 lira değerinde yaş çay yaprağının yanı sıra 35 milyon 62 bin 302 liralık fındık yağı ve 8 milyon 179 bin 581 liralık diğer gıda maddelerinin işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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