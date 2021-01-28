Giresun Ticaret Borsası: Fındıkta lisanslı depolar yaygınlaştırılmalı

Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, fındıkta lisanslı depoların yaygınlaştırılmasını istedi.

Bölük, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 26 Ocak'ta video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği Lisanslı Depoculuk Değerlendirme Toplantısı'na kendisinin de katıldığını belirtti.

Toplantıda söz aldığını ve fındıkta lisanslı depoların yaygınlaşması için taleplerini Bakan Pakdemirli'ye ilettiğini anlatan Bölük, bu yönde de devlet tarafından özel destekler sağlanmasını istediklerine ifade etti.

Bölük, Türkiye'de fındık için lisanslı deponun sadece GTB bünyesinde Giresun'da bulunduğunu kaydederek, "Buğdayda depo kapasitesi rekoltenin yüzde 35'i kadar. Fındıkta ise bu oran yüzde 2,5 seviyesinde. Bu rakamın yüzde 30 civarına çıkarılması gerek." dedi.

Bölgede 3-5 bin tonluk depoların yapımına izin verilmesini istediklerini dile getiren Bölük, bu durumun inşaat ve işletme maliyetlerinin makul seviyelerde tutulması açısından da önem arz ettiğini söyledi.

Bölük, tonaj koşulunun, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu'na gösterilen teminat miktarının da ekonomik açıdan yüksek rakamlara çıkmasına sebebiyet verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu teminat da kolay karşılanabilecek bir rakam değil. Çünkü yapanların burayı işletebilmesi için Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu'na teminat göstermesi gerekiyor. Geçen yıl 35 milyon liralık teminat gösterdik. Fındık fiyatı yüksek. Buna bağlı olarak rakam daha da yükselmekte. Bunun için de 10 bin ton şartı esnetilmeli."

Bölük, GTB tarafından 3 yıl önce hayata geçirilen lisanslı deponun her geçen yıl gelişme gösterdiğini, çiftçilerin buraya ilgisinin arttığını ifade ederek, üreticilerin geçen yıl depoya 328 ton ürün teslim ettiğini, gelecek yıllarda bu miktarın hızla artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak