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Giresun Tanıtım Günleri Yenikapı'da başladı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Giresun Tanıtım Günleri Yenikapı'da başladı

Yenikapı'daki etkinlik alanında düzenlenen "Giresun Tanıtım Günleri"nde, şehrin birbirinden farklı lezzetleri ve kent kültürü tanıtılıyor.

İSTANBUL (AA) - Yenikapı'daki etkinlik alanında düzenlenen "Giresun Tanıtım Günleri"nde, şehrin birbirinden farklı lezzetleri ve kent kültürü tanıtılıyor.

Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonunca düzenlenen tanıtım günlerinde yöresel yemeklerin yanı sıra dokuma kültürü ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Alanda kurulan stantlarda süt ürünleri, Giresun'a has yemekler, çay, fındık ve çeşitli yiyecek ile içecekler yer alıyor.

Giresun Valiliği ve Giresun Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yer aldığı stantlarda ise yöresel lezzetler ziyaretçilere ikram ediliyor.

Bugün başlayan ve 21 Kasım'a kadar sürecek etkinlikte sahne alan yöresel sanatçılar horon havalarıyla katılımcıları eğlendirdi.

Etkinlik alanlarını ziyaret eden İstanbul'da yaşayan Giresunlular, söz konusu etkinlikten dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, benzer programların sıklıkla yapılmasını istedi.

Giresun'dan gelerek etkinlikte yer alan katılımcılar ise İstanbul'da yaşayan Giresunlulara bir nebze de olsa memleket havası yaşatmayı istediklerini, bir yandan da kentin kültürünü İstanbul halkına tanıtmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Giresun Tanıtım Günleri Yenikapı'da başladı

Giresun Tanıtım Günleri Yenikapı'da başladı

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AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

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