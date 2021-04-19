Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı yeni haftaya 23 liradan başladı
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Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı yeni haftaya 23 liradan başladı

Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı yeni haftaya 23 liradan başladı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Ekonomi

Giresun serbest piyasasında fındık fiyatının yeni haftaya 23 liradan başladığı bildirildi.

Giresun serbest piyasasında fındık fiyatının yeni haftaya 23 liradan başladığı bildirildi.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, Ağustos 2020'de yeni mahsul fındığın kilogramının sezona 22 lira fiyatla başladığını söyledi.

İlerleyen süreçte fiyatın inişli çıkışlı bir seyir izlendiğini ifade eden Bölük, son dönemde ise ürünün bir kilogramının 23-24 lira arasında işlem gördüğünü aktardı.

Yeni haftaya ise 23 liradan başlanıldığını vurgulayan Bölük, "Fındık fiyatı şuanda günün koşullarına göre seyir izliyor. Son haftalarda 23-24 lira arasında işlem görüyor. Bugün yeni haftaya da 23 liradan başlanıldı." dedi.

Bölük, pazarı ve fiyattaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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