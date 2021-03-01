Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı mart ayına 23,50 liradan başladı

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının serbest piyasada mart ayına 23,50 liradan başladığını söyledi.

Bölük, AA muhabirine, Ağustos 2020'de 22 liradan satılan fındığın son haftalarda pazarda 23,50 liradan işlem gördüğünü belirtti.

Fındık fiyatının serbest piyasada mart ayına da 23,50 liradan başladığını ifade eden Bölük, stabil durumun bir süre daha bu şekilde sürmesini beklediklerini aktardı.

Bölük, çiftçilere devlet destekli tarım sigortası yaptırmaları yönünde çağrıda bulunarak, son başvuru tarihinin 11 Mart olduğunu anımsattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak