Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı 24,50 liraya yükseldi
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Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı 24,50 liraya yükseldi

15.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:02
Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı 24,50 liraya yükseldi

Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı yeni haftaya 24,50 liradan başladı.

Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı yeni haftaya 24,50 liradan başladı.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, uzun süredir pazarda kilogramı 23 lira seviyesinde işlem gören fındığın fiyatının, geçen haftadan itibaren yükselişe geçtiğini söyledi.

Bugün yeni haftaya fiyatın 24,50 liradan başladığını belirten Bölük,"Talepte az da olsa bir artış söz konusu. Bu da fiyata olumlu yansıdı." dedi.

Bölük, ihracatta ise henüz istenilen düzeyde artış olmadığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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