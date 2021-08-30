Giresun serbest piyasasında 2021 ürünü fındık fiyatı sezona 25 liradan başladı
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Giresun serbest piyasasında 2021 ürünü fındık fiyatı sezona 25 liradan başladı

Giresun serbest piyasasında 2021 ürünü fındık fiyatı sezona 25 liradan başladı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Ekonomi

Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Giresun serbest piyasasında 2021 ürünü fındık fiyatının sezona 25 liradan başladığını bildirdi.

Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Giresun serbest piyasasında 2021 ürünü fındık fiyatının sezona 25 liradan başladığını bildirdi.

Bölük, AA muhabirine, hasat edilen ve kurutulan fındıkların pazara inmeye başladığını söyledi.

Serbest piyasada 2021 ürünü fındık fiyatının sezona 25 liradan başladığını belirten Bölük, ilerleyen günlerde piyasaya fındık gelişinin hızlanmasıyla pazardaki fiyatın tam anlamıyla oluşacağını ifade etti.

Bölük, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 1 Eylül'de alım kampanyasını başlatacak olması ve FİSKOBİRLİK'in de piyasada bulunmasının fiyatlara olumlu yansıyacağını aktardı.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan ise yazılı açıklamasında, üreticilerden fındıklarını kontrollü şekilde satışa sunmalarını, serbest piyasa ile TMO'nun alım fiyatlarını iyi değerlendirmelerini istedi.

Asli görevi piyasayı regüle etmek olan TMO'nun hızlı şekilde 1 ila 1,5 ay gibi kısa sürede 150-200 bin ton fındık alması durumda serbest piyasada da fiyatın yükseleceğini kaydeden Karan, serbest piyasada yaşanabilecek bir spekülasyon karşısında üreticilere, tercihlerini devlet adına müdahil alım yapan TMO'dan yana kullanmalarını önerdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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Giresun serbest piyasasında 2021 ürünü fındık fiyatı sezona 25 liradan başladı - Haberler Ekonomi
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