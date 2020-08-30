GİRESUN Sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin naaşı, memleketi Adana'ya... Sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin naaşı, memleketi Adana'ya gönderildiGİRESUN'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin naaşı, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya gönderildi.

Sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin naaşı, memleketi Adana'ya gönderildi

GİRESUN'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin naaşı, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya gönderildi. Variyenli için düzenlenen törene Dereli'de ki çalışmaları takip eden 3 bakan katıldı.

Variyenli, Giresun'da ki sel felaketinde Tirebolu-Doğankent karayolunun 12'inci kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında bölgede emniyet tedbiri almak maksadıyla görev yapan jandarma personelini taşıyan aracın menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na düşmesi sebebiyle dere yatağında kayboldu. O günden itibaren süren arama çalışmaları sonucu şehit Variyenli'nin cansız bedeni bugün öğle saatlerinde olay yerinden 5 km ileride Harşit Çayı içinde bulundu. Variyenli'nin naaşı, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesine gönderildi.

Variyenli'nin 15 Ağustos 2019'da Giresun'a devriye elemanı olarak atandığı ve ağabeyi Ahmet Variyenli'nin de Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptığı öğrenildi. Törene Dereli'de ki çalışmaları anbean takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Şehidin naaşı, 3 bakan ve jandarma personelinin omzunda cenaze aracına taşındı.

Kaynak: DHA