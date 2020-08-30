GİRESUN Sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin naaşı, memleketi Adana'ya...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GİRESUN Sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin naaşı, memleketi Adana'ya...

Sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin naaşı, memleketi Adana'ya gönderildiGİRESUN'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin naaşı, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya gönderildi.

30.08.2020 21:34 | Son Güncelleme: 30.08.2020 21:39

Sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin naaşı, memleketi Adana'ya gönderildi

GİRESUN'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin naaşı, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya gönderildi. Variyenli için düzenlenen törene Dereli'de ki çalışmaları takip eden 3 bakan katıldı.

Variyenli, Giresun'da ki sel felaketinde Tirebolu-Doğankent karayolunun 12'inci kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında bölgede emniyet tedbiri almak maksadıyla görev yapan jandarma personelini taşıyan aracın menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na düşmesi sebebiyle dere yatağında kayboldu. O günden itibaren süren arama çalışmaları sonucu şehit Variyenli'nin cansız bedeni bugün öğle saatlerinde olay yerinden 5 km ileride Harşit Çayı içinde bulundu. Variyenli'nin naaşı, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesine gönderildi.

Variyenli'nin 15 Ağustos 2019'da Giresun'a devriye elemanı olarak atandığı ve ağabeyi Ahmet Variyenli'nin de Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptığı öğrenildi. Törene Dereli'de ki çalışmaları anbean takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Şehidin naaşı, 3 bakan ve jandarma personelinin omzunda cenaze aracına taşındı.

GİRESUN Sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin naaşı, memleketi Adana'ya...

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur Güncel
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da,...
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı Spor
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi Güncel
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri Dünya
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi Medya
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge Güncel
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı
Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü
16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
İskoçya Premiership'te ilk 6 hafta kaybetmeyen Rangers, Celtic'in 114 yıllık rekoruna ortak oldu
İskoçya Premiership'te ilk 6 hafta kaybetmeyen Rangers, Celtic'in 114 yıllık rekoruna ortak oldu
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
Uyuşturucu bağımlısı genç, tabancasını temizlerken canından oldu
Uyuşturucu bağımlısı genç, tabancasını temizlerken canından oldu
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Hakan Ural Didem Soydan Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Metin Oktay Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mauricio Lemos
Daha Fazla Ateş Türk Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: GİRESUN Sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin naaşı, memleketi Adana'ya... - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 21:39:11. #1.14#
title