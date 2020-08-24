Giresun sel felaketinde kaç kişi öldü? Giresun sel felaketi bilançosu ne? Giresun sel felaketinde kaç kişi kayboldu? Giresun'da meydana gelen selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedeninin bulunmasıyla ölü sayısı netleşti. Peki, Giresun sel felaketi bilançosu ne? Giresun sel felaketinde kaç kişi kayboldu? Giresun sel felaketinde kaç kişi öldü?

Giresun'da Tirebolu-Doğankent yolunda, menfezin çöktüğü bölgede sabah saatlerinden yapılan arama çalışmalarında kayıp 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. Selde yaşamını yitirenlerin sayısı belli olurken Giresun sel felaketinde kaç kişi öldü, Giresun sel felaketinde kaç kişi kayboldu ve Giresun sel felaketi bilançosu ne soruları yanıtını buldu.

GİRESUN SEL FELAKETİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Giresun'da Tirebolu-Doğankent yolunda, menfezin çöktüğü bölgede sabah saatlerinden yapılan arama çalışmalarında kayıp 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. Selde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi, kayıp 8 kişi aranıyor.

GİRESUN SEL FELAKETİ BİLANÇOSU NE?

Giresun'da önceki gün etkili olan şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok bölge selden etkilendi.

Giresun'da dün meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeye intikal eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu, hayatını kaybedenlerin sayısının 7 olduğunu belirtirken bölgedeki arama ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Selin vurduğu bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, şu açıklamada bulundu:

''Kendi gözümüzle de acı tecrübe ama tecrübe tabi... Hem meselenin nasıl olduğunu, nereden kaynaklandığını, bundan sonra atılacak adımlarda neye dikkat etmemiz lazım geldiğine de dikkat ediyoruz. Esnafları, evleri tek tek ziyaret ediyoruz.

Her afetin kendine göre karakteri ve niteliği var. Her birini şablon gibi yönetmek doğru değil. Çünkü farklı farklı afetler, onları dinlemek ve vatandaşların taleplerini almak lazım. İlk kez bizim çizmeye ihtiyacımız var dediler, mesela başka afetlerde olmaz. Yaraları da nasıl saracağımıza yönelik bir yol haritası da o dinlemelerden alıyoruz. Dün gece itibariyle hep beraber bir araya geldik. Ve tüm kurumlarla, herkes kendi adına neler yaptığını yapabileceğini ortaya koydu.

Herkes bir an önce toparlanması hususunda, herkes elinden geldiğini ortaya koymaya çalışıyor. Belediyelerimiz burada, birçok belediyemiz sağ olsun hem iş makineleriyle hem gıda destekleriyle buradalar. Bizim iki türlü hasar tespitimiz vardır. Mesela bu bina, bu hasar tespitidir. Bir de zarar ziyan tespiti; esnafa yönelik. Onları da maliye, defterdarlık... Esnafımız ne kadar zararla karşılaşmış, evlerimizde ne kadar hasar var iki tespit de yürüyor.

Öte yandan bölgede bulunan vatandaşların cep telefonlarına GSM operatörleri tarafından gönderilen mesajda can ve mal emniyeti bakımından dikkatli olmaları istendi. İçişleri Bakanlığı mesajında, "Değerli Giresunlu Hemşehrilerimiz; Yoğun yağış, sel ve heyelanlardan etkilenen ilçelerimizde özellikle beton yolların altlarında boşalmalar olabileceği değerlendirildiğinden, can ve mal emniyeti açısından dikkatli olmanızı rica ederiz" ifadelerine yer verildi.