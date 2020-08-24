Giresun sel felakatinde mağdur olan esnafın borçları siliniyor mu? Esnafların vergi ödeme süresi uzatıldı mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara yönelik alınan kararları açıkladı. Zarar gören Giresun'daki vergi mükellefleri mücbir sebep kapsamına alınıyor. Peki, Giresun'da sel felakatinde mağdur olanların vergi ödeme süresi uzatılıyor mu?

24 Ağustos Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Kabine, Giresun'da yaşanan sel felaketinden mağdur olan vatandaşlara yönelik bir dizi karar aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bildirimlerin süresini 15 Aralık 2020'ye, tahakkuk eden vergilerin ödeme süresini de 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılacağını bildirdi.

VERGİLERİN ÖDEME SÜRESİ UZATILIYOR MU?

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'daki sel felaketi hakkında alınan kararları duyurdu: ''Afetin duyulduğu andan itibaren devletimiz halkımızın yanında yer almıştır. Bugünkü kabine toplantımızda durumu etraflıca değerlendirdik. Giresun'daki vergi mükelleflerimizi mücbir sebep kapsamına alıyoruz. Bildirimlerin süresini 15 Aralık 2020'ye, tahakkuk eden vergilerin ödeme süresini 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıyoruz.

BORÇLAR SİLİNİYOR MU?

Erdoğan konuşmasının devamında; ''Her türlü ceza, gecikme sürelerini 31 Aralık'a alıyoruz. 2020 yılı üçüncü geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin de alınmamasını kararlaştırdık. Amme borçlularından faizsiz şekilde 24 ay süreyle erteliyoruz.Vergi mükelleflerini mücbir sebep kapsamına alıyoruz.

Ülkemizin pek çok yeri gibi Karadeniz'de de şartların zorlamasıyla coğrafyanın gerçeklerini dikkate almayan bir yapılaşma ortaya çıkmıştır. Bir süredir bu konudaki hassasiyetimizi kentsel dönüşüm, yeni imar planları ile zaten hayata geçiriyorduk. Yaşadığımız her afet bizi daha kararlı hareket etmeye yöneltmektedir.Sel felaketi sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hemen bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Ve bölgede incelemelerine devam ediyorlar." dedi.