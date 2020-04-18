Giresun-Şebinkarahisar kara yolunda heyelan
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Şebinkarahisar, Giresun, Dereli, Güncel

Giresun-Şebinkarahisar kara yolunda heyelan

Giresun-Şebinkarahisar kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

18.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:12
Giresun-Şebinkarahisar kara yolunda heyelan

Giresun-Şebinkarahisar kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Giresun'un Dereli ve Şebinkarahisar ilçelerinin yanı sıra Sivas ile ulaşımın sağlandığı Giresun-Şebinkarahisar kara yolunun Tamdere mevkisinde heyelan oldu.

Karayolları ekipleri, bir bölümü çöken yolu güvenlik amacıyla trafiğe kapattı. Yol, alınan önlemlerin ardından kısa süre sonra tek şeritten ulaşıma açıldı.

Öte yandan, heyelan nedeniyle elektrik direğinin devrilmesi sonucu Tamdere ve Eğribel mevkisi ile Eğribel Tüneli'nde enerji kesintisi meydana geldi.

Kesintinin giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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