Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tuncer trafik kazasında ağır yaralandı
AA, Atakan Çıtlak - Güncel
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Giresun Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hacı Bekir Tuncer, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.
GİRESUN (AA) - Giresun Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hacı Bekir Tuncer, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Teyyaredüzü Mahallesi'nde M.A.D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Tuncer'e çarptı.
Kazada ağır yaralanan Tuncer, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
AA / Atakan Çıtlak - Güncel