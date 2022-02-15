Giresun Sağlık Müdürü Bulut, Omicron varyantını değerlendirdi Açıklaması

Giresun Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, Omicron varyantı kaynaklı kentteki hastanelerin servislerinde yatan hastaların yaş ortalamasının 70,4, yoğun bakımlarda yatan hastaların yaş ortalamasının ise 69,5 olduğunu bildirdi.

Bulut, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünya genelinde yaşanan Omicron kaynaklı vaka artışlarının Türkiye ve Giresun genelinde de görüldüğünü belirtti.

Özellikle ocak ayının ikinci yarısı itibariyle görülen vaka artışının, şubat ayının ilk günlerinde pik seviyelerine ulaştığına işaret eden Bulut, sonrasında ise azalma trendine girdiğini aktardı.

Vaka artışlarına bağlı hastane servis ve yoğun bakım yatak doluluk oranlarında da artışlar yaşandığını vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Bu artışlara rağmen sağlık hizmeti sunumumuz sağlık çalışanlarımızın gayretli çalışmalarıyla sürdürülebilir şekilde devam etmektedir. Gerek Kovid servis, gerekse de Kovid yoğun bakım yatak kapasitemiz ülkemiz yatak kapasitesi ortalamasının üstünde olup, artan vaka sayıları hizmet sunumumuzu etkilememektedir. Omicron varyantına bağlı bulaşlar daha hızlı olmakta ve hastalık daha çok 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda ağır seyretmektedir. Mevcut Omicron varyantı kaynaklı hastanelerimiz servislerinde yatan hastalarımızın yaş ortalaması 70,4, yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın yaş ortalaması da 69,5'dur."

Bulut, özellikle hatırlatma dozu zamanı gelmiş ya da aşı olmamış kişilere en kısa sürede aşı olmaları çağrısında bulundu.

Hatırlatma dozlarında yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın tercih edebileceğini belirten Bulut, "Aşı oranlarımızın yüksek olması, vaka oranlarının yüksek olduğu zamanlarda bile yoğun bakım ve servis yatak doluluk oranlarımızın sürdürülebilir düzeyde olmasının en büyük nedenidir." değerlendirmesinde bulundu.