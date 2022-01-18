Son dakika yapılan açıklamaya göre 45 ilimizde okullar tatil ilan edildi. Bunun ardından öğrenciler ve veliler, Giresun, Rize ve Ordu'da okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba yarın Giresun, Rize ve Ordu'da okullar tatil mi ilan edildi? merak etti. Peki, Giresun, Rize ve Ordu'da 19 Ocak tatil mi olacak? 18 Ocak okullar tatil mi? İşte bilgiler...

Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan kar yağışının ardından art arda tatil haberleri gelmeye başladı. Aralarında Diyarbakır, Adana ve Konya gibi büyükşehirlerimizin de olduğu 45 ilimizde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Giresun, Rize ve Ordu'da okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba yarın Giresun, Rize ve Ordu'da okullar tatil mi ilan edildi? Bugün okullar tatil mi?

GİRESUN, RİZE VE ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan açıklamaya göre yarın 45 ilimizde okullar kar yağışı nedeniyle tatil ilan edildi. Bu iller arasında Giresun, Rize ve Ordu'da yer almaktadır. Yani yarın Giresun, Rize ve Ordu'da okullar tatil olacaktır.

GİRESUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Giresun'da kar yağışı nedeniyle 7 ilçedeki tüm okullarda, 9 ilçede ise köy okullarında yarın eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce ve Şebinkarahisar ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim ve öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, merkez ilçe, Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki köy okullarında yarın okulların tatil edildiği kaydedildi.

RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve meteorolojiden alınan son tahminlere göre hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla yarın il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesinin, hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Gülyalı, Perşembe, Ünye ilçelerimizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Altınordu ilçemizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Gökömer, Cumhuriyet, Gerce ve Yağızlı mahallelerindeki okullarda, Fatsa ilçemizde ise ilçe merkezi dışında kalan ve taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Açıklamada, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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