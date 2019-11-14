Giresun rabia naz'ın babası gözaltına alındı
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Giresun rabia naz'ın babası gözaltına alındı

Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı (ek)ŞABAN VATAN VE 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİGiresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan ile kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi...

14.11.2019 19:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:58
Giresun rabia naz'ın babası gözaltına alındı

Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı (ek)

ŞABAN VATAN VE 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

'un ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan ile kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi tanıtıp, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı ifadesini değiştirmeye zorladığı suçlamasıyla gözaltına alınan K.K., T.D. ve C.C. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Giresun rabia naz'ın babası gözaltına alındı
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