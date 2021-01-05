Giresun Orman Bölge Müdürü Güneş'ten vatandaşlara bahçe temizliği atıklarının yakılmaması çağrısı Açıklaması

Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş, havaların kurak gitmesinin kırsal yangınlar konusunda büyük risk oluşturduğuna dikkati çekerek, "Vatandaşlardan talebimiz dikkatli olmaları, özellikle mal ve can güvenlikleri açısından hassasiyet göstermeleridir." dedi.

Güneş, AA muhabirine, sıcaklıkların mevsim normallerini üzerinde seyretmesi ve kuraklık nedeniyle bahçelerde yapılan bakımların ardından ortaya çıkan atıkların gerekli tedbirler alınmadan yakılmasının yangınlara yol açtığını belirtti.

Son dört gün içerisinde Giresun ve Ordu'da 63 kırsal yangına müdahale ettiklerini kaydeden Güneş, bunların kontrol altına alınarak söndürüldüğünü ifade etti.

Güneş, önleyici tedbirler kapsamında yağmur ve karın yağmaya başlayacağı döneme kadar bahçe temizliği sonrası ortaya çıkan atıkların yakılmasının yasaklanması yönünde taleplerini Giresun ve Ordu valiliklerine ilettiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Amacımız vatandaşımızın zarar göreceği ortamların oluşmaması. Öncelikle tarlasındaki temizlikten sonra ateş yakanların şunu düşünmesi lazım; kendi ve komşusunun tarlasına, yerleşim yerlerine zarar verebilir. Nemin düşük olması, yağışın bir hafta 10 günden fazla miktarda olmaması durumunda çok kısa sürede hiç hayal edemeyeceğimiz boyuta gelmesi söz konusu olabiliyor."

Güneş, kaymakamlıklar ve muhtarlıkların da bu tarz temizlik artıklarının yangına dönüşebileceği konusunda halkı uyarmalarını isteyerek, belediye itfaiye müdürlüklerinin de bu tür olumsuz durumlara karşı ekipman ve araç imkanlarını genişletmeleri gerektiğini belirtti.

Vatandaşlara kırsal yangınların önlenmesi noktasında daha hassas ve dikkatli olmaları çağrısında bulunan Güneş, şöyle devam etti:

"Geçen yıl aralık ayı sonunda kar yağmasıyla bahçe temizliği yapma şansı ortadan kaybolduğu için bir sıkıntı kalmamıştı. Lakin bu dönem havaların kurak gitmesi kırsal yangınlar konusunda da büyük risk oluşturuyor. Vatandaşlardan talebimiz dikkatli olmaları, özellikle mal ve can güvenlikleri açısından hassasiyet göstermeleridir."

Orman Genel Müdürlüğünün görevinin ormanları korumak ve geliştirmek olduğuna vurgu yapan Güneş, gece gündüz gelen ihbarlara ekiplerin anında müdahale ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak