Giresun Orman Bölge Müdürlüğünde Hizmet İçi Eğitimi

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü personeline yönelik "Yöneticilere ve Teknik Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitimi" gerçekleştirildi.

Piraziz ilçesinde bir otelde düzenlenen eğitime, bölge müdürlüğüne bağlı Giresun, Ordu ve Sivas birimlerinin yetkilileri katıldı.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, eğitimde yaptığı konuşmada, ormancılık faaliyetlerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Sarıfakıoğulları, yapılacak çalışmalarla orman köylülerinin elde ettiği gelir anlamında, bir büyük adım daha atılmasının yanı sıra, orman emvallerinin değerlendirilmesi suretiyle dışa bağımlılığın azalmasında büyük bir adım atılacağını belirtti.

Erozyonla mücadelede de ciddi çalışmaların yapıldığını aktaran Sarıfakıoğulları, 2018 yılında faaliyetlerin daha da artırılacağını sözlerine ekledi.

Eğitim programında başarılı olan orman işletme şubelerine, Vali Sarıfakıoğlulları tarafından "Başarı Flaması" verildi.