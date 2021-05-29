Giresun, Ordu ve Tokat çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı
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Giresun, Ordu ve Tokat çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

Giresun, Ordu ve Tokat çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinde bu akşam kuvvetli yağış bekleniyor.

Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinde bu akşam kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülke genellikle hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Karadeniz Bölgesi ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Osmaniye, Adana, Hatay ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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