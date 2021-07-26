Giresun Müftüsü Topcan, Espiye ilçesinde incelemelerde bulundu

Giresun Müftüsü Ramazan Topcan, Espiye ilçesinde yaklaşık bir yıl önce meydana gelen selde yıkılan cami ile Kur'an kursu binasının yeniden yapım çalışmalarını inceledi.

Giresun Müftüsü Ramazan Topcan, Espiye ilçesinde yaklaşık bir yıl önce meydana gelen selde yıkılan cami ile Kur'an kursu binasının yeniden yapım çalışmalarını inceledi.

Topcan, Espiye Müftüsü Yavuz Koçak ile birlikte Yeşilköy köyü Kızılçukur ve Güzelyurt köyü Kur'an kursu binalarının inşaatlarında incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgiler aldı.

Köy sakinleriyle de sohbet eden Topcan, selden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İlçe Müftüsü Koçak, sel felaketinde iki caminin tamamen yıkıldığını, ikisinin de zarar gördüğünü anımsatarak, "Selde yıkılan ve hasar gören camilerimizi hayırsever vatandaşlarımızın girişimleriyle imar etmeye gayret gösteriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık