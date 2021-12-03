Giresun Müftüsü Ramazan Topcan, engelli öğrencilerle bir araya geldi

GİRESUN (AA) - Giresun Müftüsü Ramazan Topcan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Espiye Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Merkezin Müdürü Beşir Sarıaydın'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Topcan, sohbet ettiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Topcan'a ziyareti sırasında Espiye Müftüsü Yavuz Koçak, Din Hizmetleri Uzmanı Orhan Cesur, Müftülük Engelli Koordinatörleri Atike Akgün ve Berat Yazıcı eşlik etti.

AA / Fikret Bıyık - Son Dakika Haberleri

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