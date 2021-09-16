Giresun merkezli 5 ilde "usulsüz engelli raporu" operasyonu

Giresun merkezli 5 ilde, sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağlayarak haksız kazanç elde etmek suretiyle kamuyu zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "aracı" tabir edilen bazı kişilerin, sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları belirlendi.

Bunun üzerine Giresun merkez ve Bulancak ilçesi, Ordu, İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan bazı kişiler gözaltına alındı.

Polis tarafından yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik gözaltına alma işlemlerinin devam ettiği, olayla ilgili engelli raporu bulunan çok sayıda kişinin de ifadesine başvurulduğu öğrenildi.