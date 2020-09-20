Giresun merkez Kooperatifinde 225 takipli esnaftan, 81'i kredisini erteletti Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Elifoğlu kamu alacakları kapsamında kooperatife borcu olan 225 esnaftan 81'inin borcunu üç aylık erteleme hakkını kullandığını söyledi.

Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Elifoğlu kamu alacakları kapsamında kooperatife borcu olan 225 esnaftan 81'inin borcunu üç aylık erteleme hakkını kullandığını söyledi.

Kooperatif Başkanı Elifoğlu, Covid-19 salgını dolayısıyla diğer kamu alacaklarında olduğu gibi kooperatiften kredi kullanan esnaflarında alacaklarının üç ay faizsiz olarak ertelendiğini açıkladı.

Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Elifoğlu, "Kooperatif olarak bin 835 ortağımız var. Kooperatifimizden 74 milyon lira kredi kullandırılmıştır. Kredi kullanan ortaklarımızdan 225'i takipli alacaklı. Takipli olan alacaklılarımızın tamamına tebligat göndererek pandemi dolayısıyla kamu alacakları kapsamında kooperatife borcu olanların üç ay erteleme hakları bulunduğunu bildirdik. Bunun üzerine 81 ortağımız borçlarını üç ay erteleme hakkını kullanmıştır" bilgisini verdi.

Kooperatif Başkanı Elifoğlu, kooperatif derecelendirmesinde 5. Sırada bulunduklarını da belirterek her daim esnafın yanında olarak kredi vermeye hazır olduklarını da kaydetti. - GİRESUN

Kaynak: İHA