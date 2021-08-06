Giresun merkez gedikkaya mahallesi 1215 ada, 27 nolu parselin kuzeyine isabet eden kıyı kenar çizgisi içerisinde olan 750.00 m2 alanlı taşınmazın 10...
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Giresun merkez gedikkaya mahallesi 1215 ada, 27 nolu parselin kuzeyine isabet eden kıyı kenar çizgisi içerisinde olan 750.00 m2 alanlı taşınmazın 10...

Giresun merkez gedikkaya mahallesi 1215 ada, 27 nolu parselin kuzeyine isabet eden kıyı kenar çizgisi içerisinde olan 750.00 m2 alanlı taşınmazın 10...
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Giresun Merkez Gedikkaya Mahallesi 1215 Ada, 27 Nolu Parselin kuzeyine isabet eden kıyı kenar çizgisi içerisinde olan 750. 00 m2 alanlı taşınmazın 10 (on) yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilmesine ilişkin ekli ihale ilanı.

Giresun Merkez Gedikkaya Mahallesi 1215 Ada, 27 Nolu Parselin kuzeyine isabet eden kıyı kenar çizgisi içerisinde olan 750. 00 m2 alanlı taşınmazın 10 (on) yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilmesine ilişkin ekli ihale ilanı

Kaynak: Habermetre

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Giresun merkez gedikkaya mahallesi 1215 ada, 27 nolu parselin kuzeyine isabet eden kıyı kenar çizgisi içerisinde olan 750.00 m2 alanlı taşınmazın 10... - Haberler
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