HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Giresun limanından Mayıs ayında 114 milyonluk ihracat yapıldı

Giresun Gümrük Müdürlüğü 2020 yılı Mayıs ayı çalışma raporu açıkladı.

Giresun limanından Mayıs ayında 114 milyonluk ihracat yapıldı
15.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:31

Giresun Gümrük Müdürlüğü 2020 yılı Mayıs ayı çalışma raporu açıkladı. Mayıs ayı içerisinde 86 milyon 551 bin liralık ithalat gerçekleştirilirken, 114 milyon 533 bin liralık ihracat gerçekleştirildiği belirtildi.

Giresun Gümrük Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Mayıs ayında iç fındık, fındık mamulleri, ay çekirdeği, kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makine ve cihazlar, mıcır, fındık kakaolu krema, matik deterjan, tekstil, demir cevheri gibi 24 milyon 681 bin 330 kilogram ürün ihraç edilirken, fındık ve mamülleri, adi buğday, dökme durum buğday, organik mısır (gıda), soya fasülyesi (yem sanayi) ve tekstil gibi ürünler kapsamında toplam 38 milyon 65 bin 429 kilogram ürün ithal edildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı Ekonomi
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde Ekonomi
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı Ekonomi
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak Ekonomi
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor Ekonomi
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Ekonomi
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
Fındık ihracatına Trabzonlu firmalar damga vurdu: Ülkeye 345 milyon 895 bin dolar kazandırdılar
Fındık ihracatına Trabzonlu firmalar damga vurdu: Ülkeye 345 milyon 895 bin dolar kazandırdılar
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Murat Kurum Donald Trump Enis Berberoğlu
Magazin Lara Sibel Can Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Lionel Messi Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Giresun limanından Mayıs ayında 114 milyonluk ihracat yapıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 12:44:59. #1.14#
title