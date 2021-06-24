Giresun Kümbet Yaylası kaya tırmanıcılarının da gözdesi olacak
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Giresun Kümbet Yaylası kaya tırmanıcılarının da gözdesi olacak

Giresun Kümbet Yaylası kaya tırmanıcılarının da gözdesi olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) tarafından şehrin turizm alanlarından birisi olan Kümbet Yaylası'nda kaya tırmanış rotası belirlenerek tırmanış yapıldı.

Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) tarafından şehrin turizm alanlarından birisi olan Kümbet Yaylası'nda kaya tırmanış rotası belirlenerek tırmanış yapıldı.

Dernek üyelerince yapılan keşfin ardından Kümbet Yaylası Koçkayası sırtlarında tırmanışa uygun bir nokta belirlendi. Orta seviye olan bu nokta ekibin çalışmasının ardından Ordu Dağcılık Kulübü ve Samsun Explorer Dağcılık Kulübünden katılan ekiplerce kaya tırmanışı etkinliği gerçekleştirdi.

Giresun, Ordu ve Samsun dağcılık kulüplerinin katılımı ile yapılan etkinlikte Giresun'da kaya tırmanışı bölgesinin oluşması için çalışma başlatılacağı belirtildi.

Giresun Doğa Sporları Kulübü Başkan Ahmet Kılıç, Giresun'un önemli turizm alanlarından birisi olan Kümbet Yaylası Koçkayası mevkiinin kaya tırmanışı için uygun bir bölge olduğunu belirterek, "Türkiye genellikle turistik bölgelerinde hazırlanmış kaya tırmanış rotalarına yurt içi ve dışından birçok ziyaretçi uğramakta. Kümbet Yaylası Koçkayası mevkiide bu iş için oldukça uygun. Ordu ve Samsun illerinden gelerek Kümbet yaylasında kaya tırmanışı bölgesi oluşturulması için emek veren Ordu Dağcılık Kulübü ve Samsun Explorer Dağcılık Kulübü'ne teşekkür ederiz. Temmennimiz buranın da turizme kazandırılmasıdır" dedi. - GİRESUN

Giresun Kümbet Yaylası kaya tırmanıcılarının da gözdesi olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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