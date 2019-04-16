Giresun Kazada Alev Alan Otomobilde Sürücü Yaralandı, Eşi Öldü

Giresun'un Görele ilçesinde menfeze çarpan otomobilin sürücüsü Nihat Şanlı (65) yaralanırken, eşi Zennihar Şanlı (62) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, saat 11.00 sıralarında Görele ilçesi Karaburun köyü mevkisinde meydana geldi. Trabzon yönüne gitmekte olan, Nihat Şanlı idaresindeki 34 BE 0374 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze çarparak alev aldı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların yardımıyla sürücü ve eşi araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Sürücü yaralanırken, araçta bulunan eşi Zennihar Şanlı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Nihat Şanlı, olay yerinde 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zennihar Şanlı'nın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA