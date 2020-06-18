GİRESUN Karadeniz'in tepedeki sıralı evleri ilgi çekiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GİRESUN Karadeniz'in tepedeki sıralı evleri ilgi çekiyor

Karadeniz'in tepedeki sıralı evleri ilgi çekiyorGİRESUN'un Eynesil ilçesine bağlı Kösemen köyünde düz arazi olmayınca evler bir tepenin üzerine sıralı halde inşa edildi.

GİRESUN Karadeniz'in tepedeki sıralı evleri ilgi çekiyor
18.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:32

Karadeniz'in tepedeki sıralı evleri ilgi çekiyor

GİRESUN'un Eynesil ilçesine bağlı Kösemen köyünde düz arazi olmayınca evler bir tepenin üzerine sıralı halde inşa edildi. Sıralı evleriyle sosyal medyada beğeni gören köy, ilgi çekiyor.

Karadeniz Bölgesi'nde dik ve engebeli arazilerde yapılaşma zorluğu yaşanıyor. Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı 50 haneli Kösemen köyünde düz arazi olmayınca evler bir tepenin yamacına sıralı halde inşa edildi. Yeşil doğanın içinde ardı ardına sıralı olan evler dikkat çekerken, köyü ziyaret eden vatandaşlar da çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıyor. Sıralı evleriyle sosyal medyada beğeni gören köy, ilgi çekiyor.

'GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKIYOR'

Kösemen köyünün 31 yıldır muhtarlık yapan Şenol Sarıal, coğrafi şartlar nedeniyle yamaç araziye yıllardır ev yapılamadığını belirterek, "Aslında bu köyümüzdeki evler Karadeniz coğrafyasının bize olumlu yönlerini de gösteriyor. Köyümüzde dağınık ve çarpık yapılaşma yok. Binalar yapılıyor ama hepsi de ardı ardına devam ediyor. Muhtarlığım boyunca da asırlık ev yapma geleneği hiç bozulmadı. İnatlaşma yok, ev yapmak isteyen tepe noktasında ardı ardına olan evlerin yanlarına yapıyor. Bundan sonraki nesilde artık bu geleneği sürdürecek. Coğrafi şartlar nedeniyle yamaç yerlere ev yapmıyoruz. Köyümüzün etrafı da yeşillik. Yeşilliğin ortasında ardı ardına sıralı evlerimiz görenleri hayran bırakıyor" dedi.

'ANTALYA'DAN BİLE GEZMEYE GELENLER VAR'

Yaz mevsimini köyde geçiren Emine Sarıal ise, "Yamaçlarda heyelan riski olduğu için hiç buralara ev yapılmamış. Dedelerimizden kalan daha önceden yapılmış olan evlerin yanında ardı ardına evler yapıldı. Zamanında heyelan olabilir diye yamaçta kimse ev yapmamış, bu gelenek halen sürüyor. Ben kış döneminde Antalya'da yaşıyorum. Buranın fotoğraflarını görenler Antalya'dan bile burayı gezmeye geliyorlar. Yollarımızda güzel, köyümüzü seviyoruz" diye konuştu.

Köyde oturan Osman Sarıal'da, "Bizim dedelerimiz zamanında Of'tan gelip buraya yerleşmişler. Evleri ardı ardına yapmışlar. Buraya gelenler var fotoğraf çekiyorlar, sosyal medyada paylaşıyorlar. Zamanında evleri herkes ihtiyaç olduğu yerlere yapmış. Yamaç yerlere yapmamışlar. Etraflarında dağınık olarak ev yok, manzaramızda gayet güzel" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Haber
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor Haber
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu Haber
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Haber
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş Haber
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin 'kasası' olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
'Maske zorunluluğundan haberim yok' diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti
"Maske zorunluluğundan haberim yok" diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Abdülhamit Gül Berat Albayrak Müyesser Yıldız
Magazin Alişan Yasmin Erbil Bülent Ersoy Mustafa Ceceli
Spor Serdar Aziz Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ateş Ankara Trabzonspor Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: GİRESUN Karadeniz'in tepedeki sıralı evleri ilgi çekiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 09:33:58. #1.15#
title