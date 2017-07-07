Giresun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden Bulancak Devlet Hastanesi Açıklaması

CHP Bulancak İl Genel Meclis üyesi Ömer Mustafa Yılmaz'ın ilçedeki devlet hastanesine yönelik eleştirilerine Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden açıklama geldi.



Giresun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 125 yataklı Bulancak Devlet Hastanesi'nde 11 uzman hekimin görev yaptığı belirtilerek 2017 yılının ilk 6 ayında 2 bin 496 hastanın yatarak tedavi edildiği ifade edildi.



Bulancak Devlet Hastanesinin fiziki şartlarıyla ilgili yapılan açıklamada "Bulancak Devlet Hastanesi 1994 yılında 90 yataklı olarak hizmete açılmış olup, günümüz şartlarında binanın yetersiz kalmasından dolayı 2012 yılı haziran ayında Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda ek bina ve tadilat nedeniyle inşaat çalışmaları başlamıştır. Bu dönemde hizmet küçülmesine gidilerek hastane kiralık bir binaya taşınmış, acil servis, poliklinik, laboratuvar, röntgen gibi birimlerle hizmetler verilmiştir. 2014 yılı ekim ayında ise özellikli birimleri ile toplam 125 yatak tescilli 90 yataklı olarak yeni hizmet binası açılmış, birimler ve bölümler tekrar oluşturulmuştur. İlimizin 3 güçlendirilmiş hastanesinden biri olan Bulancak Devlet Hastanesi'nde 2017 yılının ilk 6 ayında 157 bin 94 hastaya poliklinik hizmeti verilmiştir. Bu hizmetlerin 52 bin 702'si acil poliklinik hizmetidir. Hastanenin ortalama aylık poliklinikten il dışı sevk oranı yüzde 0,68, acilden il dışı sevk oranı ise yüzde 0,11' dir. Hastanede 2 dahiliye, 1 genel cerrah, 1 enfeksiyon, 1 göğüs hastalıkları, 1 ortopedi, 1 KBB, 1 kardiyoloji, 1 kadın doğum, 1 çocuk hastalıkları, 1 göz olmak üzere 11 uzman doktor görev yapmaktadır. Ayrıca 2 anestezi uzmanı, 1 radyoloji uzmanı, 1 biyokimya uzmanı, 6 diş hekimi 5 pratisyen hekim bulunmaktadır. Özellikli birim olarak 8 yataklı 2. basamak genel yoğun bakım, 9 yataklı palyatif bakım merkezi, 9 yataklı diyaliz merkezi bulunmaktadır. Yine hastanede endoskopi, kolonoskopi, bronkoskopi gibi işlemler de yapılabilmektedir" denildi. - GİRESUN