Giresun Jandarma Bölge Komutan Vekili Demir'den İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret Giresun Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Giresun Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Tuğgeneral Demir, yeni hizmet binasında gerçekleşen ziyarette, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile görüşerek sohbet etti. Daha sonra Demir, anı defterini imzalayarak başarı dileklerini iletti.

Ziyarette Demir'e İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç eşlik etti.

Kaynak: AA