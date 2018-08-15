Giresun İyi Parti'de İstifa

İYİ Parti'den 27. Dönem Milletvekili adayı olan ve kurucular kurulunda yer alan Orhan Erzurum partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Kurucu üyelik ve Genel Başkan Danışmanlığı gibi tüm görevlerinden istifa ettiğini yazılı bir açıklama ile duyuran Erzurum "İYİ Parti'nin kurulma aşamasından bu günlere kadar, parti içerisinde aktif rol almış birisi olarak, şahısların kendi menfaatlerini hep ülke menfaatlerinden üstün görmelerini, asla kabul etmem mümkün değildir. Büyük umutlarla girdiğimiz 24 Haziran seçimlerinde beklentilerin altında bir sonuç alınması, seçimden sonra sonuçları değerlendirdiğimizde de çözümün açıkça ortada olması hepimiz tarafından bilinmekteydi. Teşkilatlarda yaşanan sorunlar ve kişisel beklentilerini alamayan partililerin seçim çalışmalarına balta vurması en büyük engelimiz olmuştur. Her şeyi bir kenara bırakıp, yeniden yeni bir sayfa açmak umuduyla, 12 Ağustos kongresini beklemiş, bu kongrede beklenenin aksine düzelen hiç bir şeyin olmadığını görmüş bulunmaktayım. Hatta düzeleceğine dair tüm umutlarımızın da kaybolduğunu ifade etmek istiyorum. Siyasi hamasi nutuklarla ve tweetlerle ne parti idaresi olur, ne de memleket idaresi. Siyasi etik,meşveret ve istişareden uzak, sadece şahsi ikbal beklentileriyle yapılan siyaset yanlışının ve bunlara prim veren bir yapının içinde bulunmam söz konusu değildir. Kendine Türk Milliyetçiliği ideolojisini, hayat tarzı olarak benimsemiş bir ülkücü olarak gelinen noktada Ülkücülerin tasfiye edilme hareketini, ülkücülere diyetten bahseden bir yönetimi asla tasvip edip içinde olamam. Siyaseti sadece Türk Milleti'ne faydalı olmak için yapan ve çocuklarımıza anlatacak hikayelerimiz olsun diye uğraşan, bu güne kadarda bilerek hiçbir siyasi yanlışın içerisinde olmayan bir kardeşiniz olarak, bundan sonra da yanlışı onaylamayacağımdan dolayı; İYİ Parti'deki tüm görevlerimden ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte, siyasi sıfatlarından arınmış bir şekilde, sade ülkücülüğümle memleketime hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - GİRESUN