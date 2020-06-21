Giresun iş dünyasından Ordu-Giresun Havalimanında uçuş sayısının artırılması isteği Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, başta Giresun ve Ordu iş dünyası olmak üzere bölge halkının Ordu-Giresun Havalimanında uçuş sayısının artırılmasını talep ettiğini bildirdi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, başta Giresun ve Ordu iş dünyası olmak üzere bölge halkının Ordu-Giresun Havalimanında uçuş sayısının artırılmasını talep ettiğini bildirdi.

Çakırmelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2 milyonu aşkın Giresun ve Ordulunun gurbette yaşadığını belirtti.

Geçen yıl havalimanının 1 milyon 60 bin kişiye hizmet verdiğine işaret eden Çakırmelikoğlu, son yıllarda Karadeniz Bölgesi'nde artan turizm talebi nedeniyle havalimanının yolcu sayısında artışlar yaşandığını aktardı.

Çakırmelikoğlu, Ordu ve Giresun'daki iş adamları, serbest meslek erbapları ve vatandaşların özellikle İzmir, Antalya, Adana, Kıbrıs güzergahlarına karşılıklı tarifeli iç hat seferler talep ettiğini kaydederek, Ordu-Giresun Havalimanından haftanın 3 günü söz konusu güzergahlara karşılıklı tarifeli seferler planlanmasını arzu ettiklerini vurguladı.

Bu seferlerin tarife dönemi öncesinde duyurusunun yapılarak satışa açılmasını, diğer yandan Ankara ve İstanbul sefer sayılarının artırılmasını talep ettiklerini belirten Çakırmelikoğlu, "Ayrıca, hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen seferler insanları mağdur ettiği gibi ekonomik açıdan da büyük külfete neden olmaktadır. Bu sorunların da giderilmesi için gerekli teknik altyapı tedbirlerinin alınmasını rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA