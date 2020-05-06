Giresun İl Pandemi Kurulu yaklaşan çay hasadı ve fındık tarımını değerlendirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Giresun İl Pandemi Kurulu yaklaşan çay hasadı ve fındık tarımını değerlendirdi

Giresun İl Pandemi Kurulu yaklaşan çay hasadı ve fındık tarımını değerlendirdi
06.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:15

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu'nda Giresun'un içinde bulunduğu son durum görüşüldü.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu'nda Giresun'un içinde bulunduğu son durum görüşüldü.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, çay ve fındık üretiminde Korona virüs sürecinin etkilerini en aza indirebilmek için bir araya gelindiğini belirterek "Özellikle çay üretiminde yer alan üreticilerimiz, müstahsillerimiz ağırlıkla İstanbul da ikamet ediyorlar. İstanbul da bildiğimiz gibi pandeminin en yoğun yaşandığı illerden biridir. O nedenle ya gelmemeleri için gerekli önlemler alınacaktır, ya da Sağlık Bakanlığın, Bilim Kurulu toplantıları sonrası alınacak kararlara bağlı olarak sadece bir kişinin temsilen gelmesini arzu ediyoruz. Burada iş gücündeki eksikliği de Kaymakamlıklar ve sivil toplum kuruluşları nezdinde oluşturduğumuz birliklerle çözmeyi düşünüyoruz. Fındık içinde aynı çalışmayı yapmamız gerekir. Fındık toplama zamanına kadar bu durumun gündemden düşmesini umuyoruz" açıklamasını yaptı.

Vali Sarıfakıoğulları, 13-15 Mayıs tarihleri arasında 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlar ile ilgili kısıtlamanın esnetilmesinde sosyal izolasyonun zaafa uğrayacağı gibi bir algı oluşacağına dikkat çekerek "Yaylaların cazibe merkezi haline geleceğini düşünerek biz daha önce piknik amaçlı toplanmalarını men etmiştik. Hatta bu tür yerlerin yollarını kapatmıştık. Onun dışında 20 ila 65 yaş arasındaki kişilerin bağına bahçesine gitmesine üretim zinciri içerisinde olmaları konusunda herhangi bir kısıtlılık yoktu ama 13-15 Mayıs tarihleri arasında esnetilen kısıtlılıktan dolayı bazı vatandaşlarımız yaylalara gidip kalmayı düşünebilirler. Bu noktalarda neler yapabiliriz, algı ve eğitim amaçlı neler yapabiliriz, bununla ilgili çalışmalarımıza başlayarak, bir yol haritası çıkarıp bunları uygulayacağız" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Haberler
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haberler
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Haberler
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 'mezar' paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
Banka önünde meydana gelen sıra kavgasında yumruklar konuştu
Banka önünde meydana gelen sıra kavgasında yumruklar konuştu
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu
Sokak hayvanları için dernek kuran genç, 500'den fazla köpeğe bakıyor
Sokak hayvanları için dernek kuran genç, 500'den fazla köpeğe bakıyor
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
Güne yükselişle başlayan dolar 7,12'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,12'den işlem görüyor
Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı ve kaldığı yurttan ayrıldı
Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı ve kaldığı yurttan ayrıldı
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor
Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden olan sürücü, ehliyetine kavuşmayı bekliyor
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden olan sürücü, ehliyetine kavuşmayı bekliyor
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
Kılıçdaroğlu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için evden çıktı
Kılıçdaroğlu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için evden çıktı
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı
Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hüseyin İnan Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Altuğ Ebru Gündeş Hande Erçel Gülben Ergen
Spor Ali Koç Ersun Yanal Caner Erkin Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Giresun İl Pandemi Kurulu yaklaşan çay hasadı ve fındık tarımını değerlendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 17:08:11. #1.15#
title