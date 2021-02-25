Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Tosunoğlu'nun, okul ziyaretleri

Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, yüz yüze eğitimin devam ettiği okulları ziyaret etti.

Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, yüz yüze eğitimin devam ettiği okulları ziyaret etti.

Tosunoğlu, Duroğlu Beldemizdeki Şehit Zafer Konak İlkokulu, Şehit Zafer Konak ile Duroğlu İmam Hatip Ortaokullarında incelemelerde bulundu.

Yönetici ve öğretmenlerle de sohbet eden Tosunoğlu, dersleri de takip etti.

Müdür Tosunoğlu, yüz yüze eğitimin başlamasıyla okulların ve sınıfların tekrar canlandığını, bundan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak