Giresun İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

18.10.2019 19:39

Giresun Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisinden 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek.



Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Belediye ve İl Genel Meclisi açıklama yaptılar. Giresun Belediyesi Ek Hizmet Binasındaki açıklamayı Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu okudu. Şenlioğlu, "İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz" dedi.



Giresun Valiliği Toplantı salonunda olağanüstü gündem ile toplanan İl Genel Meclisi üyeleri ise desteklerini hazırladıkları ortak metinle dile getirdiler.



Meclis üyeleri adına ortak metni okuyan İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, "Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karış en büyük tehdit olan DAEŞ,PKK,PYD/YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyeli'nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı Giresun İl Genel Meclisi olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Giresun İl Genel Meclisimiz kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA