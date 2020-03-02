Giresun İl Genel Meclisi'nden şehitler için saygı ve dua

02.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:04

Giresun İl Genel Meclisi, İdlib'te Esed rejimi tarafından yapılan saldırı sonucu 34 Mehmetçiğin şehit edilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu ardında dua edildi.



İl Genel Meclisi 2020 yılı Mart ayı olağan toplantısı şehitlere saygı gündemiyle başladı. Meclisin Mart ayı ilk toplantısı şehit düşen asker için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından başladı.



Giresun İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Şahin İl Genel Meclisi'nde grubu bulunan AK Parti CHP ve MHP tarafından yapılan ortak açıklamayı okudu.



Meclis Başkanı Şahin "Suriye İdlib'de gerginliği azaltma bölgesinde TSK'ya ait konvoya yapılan hain saldırıda 34 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmıştır. Kahraman Türk ordusunun kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır. Bahar Kalkanı Operasyonu için Mehmetçiklerimize üstün başarılar dileriz. Bu alçak ve menfur saldırıyı millet iradesinin tecelligahı olan İl Genel Meclisindeki imzası bulunan parti grupları olarak şiddetle ve nefretle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.



Yapılan konuşmaların ardından İl Genel Meclisi gündemdeki konuları görüştü. - GİRESUN

Kaynak: İHA