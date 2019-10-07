Giresun İl Genel Meclisi, ekim ayının ilk haftasında başladı

07.10.2019 14:28

Giresun İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları başladı. Meclis Başkanı Ahmet Şahin başkanlığında yapılan toplantıların ilk gününde Görele, Soğukpınar, Karabörk ve Çanakçı bağlantısını sağlayan Böğertten yolunun İl Özel İdare yol ağına alınması oy birliği ile kabul edildi. Bununla birlikte Yağlıdere ilçesinde Ortaköy köyünde Melahmet ile Kızılcayatak mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik yol ile Yazlık Köyü-Geyikgölü arsındaki 2 kilometrelik yol da İl Özel İdaresi yol ağına alınması İl Genel Meclisi'nde kabul edildi.



Toplantıda ayrıca Çamoluk ilçesi Çakılkaya Köyü'ndeki heyelanlı bölgeyle ilgili Afet ve Erozyon Kontrol Komisyonu tarafından hazırlanan rapor görüşüldü.



Raporla ilgili verilen bilgide, "Çamoluk ilçesi Çakılkaya Köyü'ndeki yıllara sari olarak kayan bölge incelendiğinde heyelana nedeni yüzey sularının yer altına karışmasıyla heyelan meydana gelmektedir. Heyelanın önlenebilmesi için yüzey sularının kontrol altına alınması gerektiği tespit edilmiştir" denildi.



Komisyon raporu doğrultusunda bir proje oluşturularak gerekli çalışmanın yapılmasıyla ilgili karar alındı.



Gündem dışı konuşan CHP İl Genel Meclisi üyesi Türker Salbacak ise İl Özel İdaresi Şantiyesinde hurda şatışlarının olduğu iddiasını gündeme getirdi.



İddiaların tamamen asılsız olduğunu ifade eden İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin "Bu konuyu sosyal medyada iddia edenler ve ortaya atanlar hakkında gerekli incelemeler ve soruşturmalar yapılacaktır. Bu iddiaların doğruluğu diye bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.



Hafta boyunca devam edecek olan İl Genel Meclisi toplantılarında İl Özel İdaresi'nin 2020 yılı yatırım programı ile performans planı da dahil olmak üzere geçtiğimiz toplantı döneminde komisyonlara havale edilen konular ile diğer gündem maddeleri görüşülecek. - GİRESUN

Kaynak: İHA