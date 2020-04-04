Giresun iki arada bir derede kaldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Korona virüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklaması üzerine Giresun'un sınır komşusu olan iki büyük şehir Ordu ve Trabzon yönünden giriş ve çıkışı engellendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Korona virüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklaması üzerine Giresun'un sınır komşusu olan iki büyük şehir Ordu ve Trabzon yönünden giriş ve çıkışı engellendi.

Ülkede Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler genişletildi. Alınan karara göre 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı. Gece yarısı saat 00.00 itibarı ile yasak şehirlerin sınır noktalarında uygulanmaya başladı. Yasak nedeniyle Giresun'un sahil kısmında Ordu ve Trabzon yönünde toplu ulaşımla, özel araçla ve yaya olarak yapılacak tüm giriş ve çıkışlar engellendi. Trabzon'da Emniyet ve Jandarma ekipleri Giresun sınırda uygulama noktaları oluşturdu ve araçlar tek tek durduruldu. Aynı şekilde Ordu'da görevli ekipler şehrin sınır noktalarında sürücüleri ikamet ettikleri şehirde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu. - GİRESUN

Kaynak: İHA